Vittoria di Draghi sul tetto del gas? I giornali spacciano bufale (Di mercoledì 1 giugno 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:20 Ieri in Commissione europea hanno deciso di non decidere. Ma il Messaggero titola: "gas, tetto alla speculazione. Passa la proposta italiana". E nel sommario parla di possibili risparmi. Tutte balle. Vai dentro e leggi che si è ottenuto che la commissione abbia un mandato per valutare la proposta di un tetto. 06:10 Salvini e la cialtronata della visita a Mosca, ma certo oggi i giornali lo attaccano perché ha visto l'ambasciatore russo per quattro volte: e che reato sarebbe? 08:20 Parola ai commensali. 08:58 Vittorio Feltri un genio su Libero: di solito nelle guerre prevale il più forte non il più simpatico. 09:49 Quante balle sui giornali italiani riguardo la guerra. Ma dove sono finiti i debunker? Italia oggi smonta la balla dell'Ucraina granaio del mondo: ma non ...

