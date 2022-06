“Una sconfitta per le donne”: Amber Heard travolta dalla sentenza del processo contro Johnny Depp (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp nei confronti della sua ex moglie Amber Heard è giunto al termine: dopo 3 giorni di deliberazioni, la giuria ha annunciato il suo verdetto. L’attore ha vinto la causa, ottenendo anche un risarcimento danni ingente – seppur minore rispetto a quanto da egli stesso richiesto. Johnny Depp, la vittoria contro Amber Heard La giuria ha deciso che Amber Heard ha diffamato Johnny Depp, stimando inoltre in 10 milioni di dollari il risarcimento dovuto all’attore e in 5 milioni di dollari l’aggiuntivo danno punitivo. Fuori dal tribunale di Fairfax, tantissimi fan di Depp hanno esultato nel ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilper diffamazione intentato danei confronti della sua ex moglieè giunto al termine: dopo 3 giorni di deliberazioni, la giuria ha annunciato il suo verdetto. L’attore ha vinto la causa, ottenendo anche un risarcimento danni ingente – seppur minore rispetto a quanto da egli stesso richiesto., la vittoriaLa giuria ha deciso cheha diffamato, stimando inoltre in 10 milioni di dollari il risarcimento dovuto all’attore e in 5 milioni di dollari l’aggiuntivo danno punitivo. Fuori dal tribunale di Fairfax, tantissimi fan dihanno esultato nel ...

