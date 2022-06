Ufficiali i nuovi Honor 70 Pro e Pro+: ecco cosa possono offrire (Di mercoledì 1 giugno 2022) I nuovi e fantastici smartphone Honor 70 Pro e Honor 70 Pro Plus sono stati lanciati in Cina insieme alla variante normale. Il primo è il successore dell’Honor 60 Pro dello scorso anno, mentre il secondo è un’aggiunta alla serie Honor 70. Entrambi i dispositivi possiedono lo stesso design e le stesse specifiche tecniche, eccetto alcune minime differenze. Andiamo a vedere insieme le principali specifiche e caratteristiche interessanti dei due device di fascia medio-alta. Honor 70 Pro e Pro Plus sono dotati di display OLED a 10 bit prodotti da BOE con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Entrambi i dispositivi hanno uno schermo curvo da 6,78 pollici con il primo dotato di una risoluzione FHD+ mentre il secondo offre un display QHD+ con tecnologia LTPO. I terminali pesentano, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ie fantastici smartphone70 Pro e70 Pro Plus sono stati lanciati in Cina insieme alla variante normale. Il primo è il successore dell’60 Pro dello scorso anno, mentre il secondo è un’aggiunta alla serie70. Entrambi i dispositivi possiedono lo stesso design e le stesse specifiche tecniche, eccetto alcune minime differenze. Andiamo a vedere insieme le principali specifiche e caratteristiche interessanti dei due device di fascia medio-alta.70 Pro e Pro Plus sono dotati di display OLED a 10 bit prodotti da BOE con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Entrambi i dispositivi hanno uno schermo curvo da 6,78 pollici con il primo dotato di una risoluzione FHD+ mentre il secondo offre un display QHD+ con tecnologia LTPO. I terminali pesentano, ...

