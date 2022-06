Trevisan in semifinale al Roland Garros sei anni dopo il trionfo di Bagnatica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tennis Quando il 28 agosto 2016 Martina Trevisan conquistò il torneo Itf di Bagnatica, dichiarò che contava di fare di quella vittoria la ripartenza per una nuova carriera. Quasi sei anni dopo, la toscana è in semifinale al Roland Garros. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tennis Quando il 28 agosto 2016 Martinaconquistò il torneo Itf di, dichiarò che contava di fare di quella vittoria la ripartenza per una nuova carriera. Quasi sei, la toscana è inal

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - LiaCapizzi : Quel tatuaggio. Lo ha fatto quando è rientrata nel mondo del tennis dopo gli anni bui (2010-14). La scritta 'Ad Mai… - infoitsport : Roland Garros oggi in tv Trevisan-Gauff: dove vedere in diretta la semifinale - infoitsport : Tennis: impresa di Martina Trevisan, è in semifinale al Roland Garros (2) -