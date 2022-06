Storia della mia zalonedipendenza cronica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono pronta a sospendere il senso del ridicolo quel tanto che basta a fondare un gruppo di autoaiuto. Ad andare a disintossicarmi in una clinica del sonno. A mettere le sedie in circolo, alzarmi quand’è il mio turno, e ammetterlo: ciao, mi chiamo Guia, e sto cercando di smettere con Checco Zalone. Quando ero adolescente c’era l’eroina e c’erano i giornali, e sui secondi la cosa che più mi faceva trasecolare erano gli articoli genere «morto d’overdose, si bucava da tre anni, i genitori non se n’erano mai accorti»: la mia unica esperienza d’eroina era la lettura di Cristiana F., eppure persino io sapevo che se avevi un eroinomane in casa te ne accorgevi. della zalonedipendenza si accorgono perfino gli algoritmi: Spotify prima mi proponeva playlist fondate su Paolo Conte, e ora me ne propone di fondate su Ragadi, che non so bene se si possa definire ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono pronta a sospendere il senso del ridicolo quel tanto che basta a fondare un gruppo di autoaiuto. Ad andare a disintossicarmi in una clinica del sonno. A mettere le sedie in circolo, alzarmi quand’è il mio turno, e ammetterlo: ciao, mi chiamo Guia, e sto cercando di smettere con Checco Zalone. Quando ero adolescente c’era l’eroina e c’erano i giornali, e sui secondi la cosa che più mi faceva trasecolare erano gli articoli genere «morto d’overdose, si bucava da tre anni, i genitori non se n’erano mai accorti»: la mia unica esperienza d’eroina era la lettura di Cristiana F., eppure persino io sapevo che se avevi un eroinomane in casa te ne accorgevi.si accorgono perfino gli algoritmi: Spotify prima mi proponeva playlist fondate su Paolo Conte, e ora me ne propone di fondate su Ragadi, che non so bene se si possa definire ...

