Sorpresa! Johnny Depp sarà in Italia a luglio (e dove non ti aspetti) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il suo nome negli ultimi mesi ha tenuto banco sui giornali di tutto il mondo a causa del processo con la ex moglie Amber Heard, ma questa volta la notizia che lo riguarda non ha nulla a che fare con ragioni giudiziarie, bensì artistiche. Stiamo parlando di Johnny Depp, naturalmente, e del suo arrivo in Italia a luglio. La ragione? Un appuntamento molto particolare dove lo si potrà ammirare in una veste che mostra le sue doti artistiche trasversali. Johnny Depp arriva in Italia a luglio La data da segnare è quella del 20 luglio, quando Johnny Depp salirà sul palco insieme a Jeff Beck, la location è il Parco San Valentino dove si terrà il Pordenone Blues & Co ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il suo nome negli ultimi mesi ha tenuto banco sui giornali di tutto il mondo a causa del processo con la ex moglie Amber Heard, ma questa volta la notizia che lo riguarda non ha nulla a che fare con ragioni giudiziarie, bensì artistiche. Stiamo parlando di, naturalmente, e del suo arrivo in. La ragione? Un appuntamento molto particolarelo si potrà ammirare in una veste che mostra le sue doti artistiche trasversali.arriva inLa data da segnare è quella del 20, quandosalirà sul palco insieme a Jeff Beck, la location è il Parco San Valentinosi terrà il Pordenone Blues & Co ...

