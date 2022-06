“Sono sempre più arrabbiati”. Si spacca il fronte Nato sulle armi a Kiev (Di mercoledì 1 giugno 2022) Forse non c’era bisogno di un articolo del Wall Street Journal per certificarlo. Però insomma che lo dica il quotidiano americano un qualche significato potrebbe anche avercelo. Nel fronte occidentale, infatti, si stanno aprendo “delle crepe” nelle strategie contro la Russia. “Gli alleati americani ed europei Sono sempre più divisi sull’opportunità di spedire armi più potenti in Ucraina”. Il timore dell’Ue, in particolare di Germania e Francia, è quella che riempire Kiev di munizioni e missili (magari a medio o lungo raggio) finisca col prolungare un conflitto che colpisce non solo gli ucraini, ma anche le economie europee. Il fronte occidentale risulta così diviso: da una parte gli Usa, il Regno Unito e gli Stat dell’Est più vicini al confine russo; dall’altra Parigi, Berlino e in ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Forse non c’era bisogno di un articolo del Wall Street Journal per certificarlo. Però insomma che lo dica il quotidiano americano un qualche significato potrebbe anche avercelo. Neloccidentale, infatti, si stanno aprendo “delle crepe” nelle strategie contro la Russia. “Gli alleati americani ed europeipiù divisi sull’opportunità di spedirepiù potenti in Ucraina”. Il timore dell’Ue, in particolare di Germania e Francia, è quella che riempiredi munizioni e missili (magari a medio o lungo raggio) finisca col prolungare un conflitto che colpisce non solo gli ucraini, ma anche le economie europee. Iloccidentale risulta così diviso: da una parte gli Usa, il Regno Unito e gli Stat dell’Est più vicini al confine russo; dall’altra Parigi, Berlino e in ...

