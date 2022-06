Severodonetsk, il sindaco: «Siamo in ginocchio, ma sapremo rialzarci» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il primo cittadino del centro che è diventato il fronte più caldo: «Impossibile evacuare chi è rimasto. Mancano cibo e acqua, rischiamo di morire di fame. Saremo la nuova Mariupol» Leggi su corriere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il primo cittadino del centro che è diventato il fronte più caldo: «Impossibile evacuare chi è rimasto. Mancano cibo e acqua, rischiamo di morire di fame. Saremo la nuova Mariupol»

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @repubblica: Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. L'annuncio di Biden: 'Daremo a Kiev sistemi missilistici più avanzati'. Il sinda… - repubblica : Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. L'annuncio di Biden: 'Daremo a Kiev sistemi missilistici più avanzati'.… - NicolaSabbion : RT @Gianl1974: A Severodonetsk sono morte in totale 1.500 persone per mano degli occupanti ?? Il sindaco Alexander Stryuk - Luxgraph : Severodonetsk, il sindaco: «Siamo in ginocchio, ma sapremo rialzarci» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - giovannidalloli : RT @Gianl1974: A Severodonetsk sono morte in totale 1.500 persone per mano degli occupanti ?? Il sindaco Alexander Stryuk -