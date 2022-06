Advertising

leggoit : #Venezia Selfie sui binari del treno col panino: adolescenti salvati in extremis FOTO - foggylady : RT @Artventuno: #FreeHerFace la nuova campagna sui social media che vede giornalisti afghani maschi postare selfie con il volto coperto in… - tiz_ciavardini : RT @Artventuno: #FreeHerFace la nuova campagna sui social media che vede giornalisti afghani maschi postare selfie con il volto coperto in… - lumachina58 : RT @Artventuno: #FreeHerFace la nuova campagna sui social media che vede giornalisti afghani maschi postare selfie con il volto coperto in… - nuova_venezia : Un panino sui binari per farsi un selfie -

ilgazzettino.it

Un pomeriggio di noia. Così 4 adolescenti di Musile di Piave pensano di distrarsi con una bravata: farsi unmentre mangiano un panino vicino ai binari del treno. L'avevano visto fare in un video su TikTok , il social network più amato e frequentato dai ragazzi. Erano sul ponte ferroviario sul Piave ...... dopo quelli registrati ieri, con la verde che in modalitàsale oltre 1,9 euro, sfondando i ...Cina Le mosse dell'Opec Prezzi benzina e diesel oggi L'elaborazione di Quotidiano Energiadati ... Sui binari per farsi selfie e video con il treno in arrivo: 4 ragazzini salvati dalla Polfer Un pomeriggio di noia. Così 4 adolescenti di Musile di Piave pensano di distrarsi con una bravata: farsi un selfie mentre mangiano un panino vicino ai binari del treno. L’avevano ...Notizie Bari, tutti pazzi per Lolita Lobosco: pioggia di selfie a Pane e Pomodoro. Ecco i 'ciak' sulla spiaggia - VIDEO ...