"Scusami, sono commossa". Tina Cipollari, reazione inaspettata alla scelta di Veronica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tina Cipollari commossa a UeD. Non succede spesso e di sicuro pochi si aspettavano succedesse nella puntata della scelta di Veronica Rimondi. Che come avevano svelato le anticipazioni è uscita dal programma con Matteo, ma prima ha chiesto di far entrare in studio l'altro suo corteggiatore, Andrea. La tronista ha ripercorso il loro percorso insieme nel dating show di Maria De Filippi, riservando solo parole positive nei confronti del corteggiatore. Anche se alla fine è arrivato il "no": "E arrivati a questo punto della mia esperienza io devo seguire quello che mi dice la testa, ma soprattutto la direzione che mi dice di prendere il mio cuore. E questa direzione non è verso di te".

