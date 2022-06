Sampdoria, nessun cambio di deleghe nel CdA: Lanna e Romei decidono per la continuità (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non c’è solo la questione allenatore da dirimere in casa Sampdoria, o quella che riguarda il dualismo Osti-Faggiano. Nella lunga... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non c’è solo la questione allenatore da dirimere in casa, o quella che riguarda il dualismo Osti-Faggiano. Nella lunga...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, nessun cambio di deleghe nel CdA: Lanna e Romei decidono per la continuità: Non c’è solo la questione al… - Sicerto1919 : @Adelina728 @sampdoria @OfficialUSS1919 @SerieA Ma i debiti li tieni tu… La Salernitana non ha nessun debito… Se te… - CalcioOggi : Sampdoria, primi passi per il futuro: nessun problema per l'iscrizione, scelto l'advisor - TUTTO mercato WEB - infoitsport : Sampdoria, Lanna: 'Nessun problema per l'iscrizione, il Cda prosegue' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Il CDA approva il patrimoniale, nessun problema per l'iscrizione al prossimo campionato -