Roland Garros 2022: Cilic batte Rublev al tie-break del quinto set, è la sua prima semifinale a Parigi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Marin Cilic vince un match pazzesco contro Andrey Rublev e si qualifica per la semifinale del Roland Garros 2022. Il tennista croato, in passato già vincitore degli Us Open e finalista sia a Melbourne che a Wimbledon, si conferma un giocatore estremamente completo e centra l’unica semifinale slam che gli mancava. 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6(2) il punteggio del match, durato 4h14?, che ha visto prevalere Cilic. Ora si riposerà e nel mentre scoprirà il suo prossimo avversario, ovvero il vincente della sfida della sessione serale sullo Chatrier Ruud-Rune. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI PRIMO SET – I primi giochi, come da pronostico, sono dominati dalle prime di servizio ed in generale si vedono pochissimi scambi. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Marinvince un match pazzesco contro Andreye si qualifica per ladel. Il tennista croato, in passato già vincitore degli Us Open e finalista sia a Melbourne che a Wimbledon, si conferma un giocatore estremamente completo e centra l’unicaslam che gli mancava. 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6(2) il punteggio del match, durato 4h14?, che ha visto prevalere. Ora si riposerà e nel mentre scoprirà il suo prossimo avversario, ovvero il vincente della sfida della sessione serale sullo Chatrier Ruud-Rune. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI PRIMO SET – I primi giochi, come da pronostico, sono dominati dalle prime di servizio ed in generale si vedono pochissimi scambi. ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - PaulSim81878175 : Roger ha eliminato un semifinalista del Roland Garros 2022 l'anno scorso eh ma è bollito - sportface2016 : #RolandGarros: #Cilic batte #Rublev al tie-break del quinto set, è la sua prima semifinale a Parigi -