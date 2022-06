Milan | le prime mosse di RedBird | il punto tra rinnovi e riscatti

Advertising

cmdotcom : #Milan , ecco Gerry Cardinale: prime immagini del numero di #RedBird , incontro con Scaroni e Gazidis - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le prime parole ufficiali di Gerry #Cardinale dopo l'annuncio della cessione del club rossonero… - tvdellosport : ?? “I HATE LOSING, I WANNA WIN” Inizia oggi una nuova era per il Milan. Queste le prime parole del neo presidente r… - infoitsport : Cardinale: 'Sto imparando l'italiano. Le prime parole? Forza Milan!' - la_rossonera : ??? Prime parole da proprietario del #Milan per #Cardinale ????? #SempreMilan #Milan -

... il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere ilsempre più in alto negli anni a venire" , leparole del 53enne americano. "La filosofia di investimento di ...Queste le sue parole direttamente da CasaSENSAZIONI - "Ho un po' la sensazione che voi mi conosciate tutti, io un po' meno, ed è bello dare un viso alle parole. Mi scuso se non so ...Il fondo americano RedBird è il nuovo proprietario del Milan. Il CEO Gerry Cardinale ha visitato questa mattina Casa Milan, presentandosi ai vertici ...MilanNews.it. Il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale ha incontrato i giornalisti presso Casa Milan, nel primo pomeriggio di oggi. Il fondatore dei RedBird Capital Partners ha voluto chiudere ...