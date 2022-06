“Mi è accaduto a 21 anni”, Giorgia Soleri sconvolge tutti: terribile dramma (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorgia Soleri ha raccontato un dramma che le è capitato da più piccola che ha lasciato tutti senza parole: è da non credersi Dopo la pubblicazione del libro e della battaglia per la sua stessa malattia, di cui fin qui se n’è parlato troppo poco, la compagna di Damiano dei Maneskin ha raccontato di un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)ha raccontato unche le è capitato da più piccola che ha lasciatosenza parole: è da non credersi Dopo la pubblicazione del libro e della battaglia per la sua stessa malattia, di cui fin qui se n’è parlato troppo poco, la compagna di Damiano dei Maneskin ha raccontato di un L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

stanzaselvaggia : “Tu sei più piccola di lui? Quando l’ho visto non sapevo se portargli un gelato o arrestarlo». Sara, 20 anni, ai do… - messveneto : Picchia e tiene prigioniero in camera il figlio di 3 anni con solo acqua da bere: “È troppo irrequieto”. Arrestata… - lucabattanta : RT @LaVeritVera1: @marcoz984 Quanto accaduto nel nostro ex Paese democratico negli ultimi 2 anni lo fa annettere per direttissima in una di… - TeleCapriNews : Si è costituita alla polizia la zia delle due ragazze sfregiate con l’acido a Napoli dichiarando di essere l’autric… - SergioSierra67 : @AntoVitiello Non ci sono più i Cardinali di una volta...Fosse accaduto anni fa' si sarebbero incontrati nella Basi… -