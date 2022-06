Mancava solo l’invasione delle cavallette, e c’è anche quella (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Sardegna è invasa dalle cavallette. La storia si ripete da centinaia di anni e una soluzione definitiva non si è mai trovata. La si sta cercando, certo, ma forse la consuetudine è quella di nascondere la testa sotto la sabbia. O, per restare in tema, tra le buche scavate nel terreno dalle Dociostaurus maroccanus, nome scientifico e poco romantico della specie che infesta l’Isola. La zona colpita è quella storica, l’epicentro della Valle del Tirso, che passa da Ottana, Bolotana, Sarule, Orani, Orniferi, Olzai, ma che si sta spostando. Dove, non si sa. Così come non si possono quantificare, in questo momento, i danni economici. I dati sono allarmanti e raccontano un finale quasi già scritto. Nel 2019 sono stati 2 mila gli ettari di terra colpiti dal fenomeno, nel 2020 15 mila. Oggi si contano già oltre 30-40 mila appezzamenti di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Sardegna è invasa dalle. La storia si ripete da centinaia di anni e una soluzione definitiva non si è mai trovata. La si sta cercando, certo, ma forse la consuetudine èdi nascondere la testa sotto la sabbia. O, per restare in tema, tra le buche scavate nel terreno dalle Dociostaurus maroccanus, nome scientifico e poco romantico della specie che infesta l’Isola. La zona colpita èstorica, l’epicentro della Valle del Tirso, che passa da Ottana, Bolotana, Sarule, Orani, Orniferi, Olzai, ma che si sta spostando. Dove, non si sa. Così come non si possono quantificare, in questo momento, i danni economici. I dati sono allarmanti e raccontano un finale quasi già scritto. Nel 2019 sono stati 2 mila gli ettari di terra colpiti dal fenomeno, nel 2020 15 mila. Oggi si contano già oltre 30-40 mila appezzamenti di ...

