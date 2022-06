Lombardia: 15 mln per infrastrutture in parchi regionali e riserve naturali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha stanziato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, 15 milioni di euro per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali. "Le risorse -spiega l'assessore- sono state stanziate nell'ambito del Piano Lombardia voluto dal presidente. Erano previsti dieci milioni di euro, ma abbiamo deciso di aumentare i fondi anche in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dell'energia, che hanno fatto schizzare i costi dei progetti degli enti gestori". Sono ammissibili interventi relativi all'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Regioneha stanziato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, 15 milioni di euro per il potenziamento strutturale e infrastrutturale deie delle. "Le risorse -spiega l'assessore- sono state stanziate nell'ambito del Pianovoluto dal presidente. Erano previsti dieci milioni di euro, ma abbiamo deciso di aumentare i fondi anche in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dell'energia, che hanno fatto schizzare i costi dei progetti degli enti gestori". Sono ammissibili interventi relativi all'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non ...

