L’instore tour di Alex per Non Siamo Soli: tutti gli eventi firmacopie con i fan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono state annunciate le date delL’instore tour di Alex per Non Siamo Soli, l’EP d’esordio. Il cantante di Amici di Maria De Filippi incontrerà i fan per presentare il nuovo album, che arriva dopo la partecipazione al talent show Mediaset che non ha vinto per un soffio. Ha trionfato il collega cantante Luigi Strangis ma anche per Alex arriva un contratto discografico con la 21CO e l’EP atteso per il 10 giugno. Nello stesso giorno, parte L’instore tour di Alex. Prima tappa: Marcianise, CE. L’ultima è invece prevista a Palermo, stando al calendario attuale. A comunicare ai fan le date dei suoi eventi firmacopie è lo stesso Alex, attraverso un post sui social. “Ciao persone, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono state annunciate le date deldiper Non, l’EP d’esordio. Il cantante di Amici di Maria De Filippi incontrerà i fan per presentare il nuovo album, che arriva dopo la partecipazione al talent show Mediaset che non ha vinto per un soffio. Ha trionfato il collega cantante Luigi Strangis ma anche perarriva un contratto discografico con la 21CO e l’EP atteso per il 10 giugno. Nello stesso giorno, partedi. Prima tappa: Marcianise, CE. L’ultima è invece prevista a Palermo, stando al calendario attuale. A comunicare ai fan le date dei suoiè lo stesso, attraverso un post sui social. “Ciao persone, ...

