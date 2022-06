Isola 16, Guendalina Tavassi svela: “Mi sento la vincitrice morale di questa edizione perché…” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Guendalina Tavassi non ha accettato il prolungamento dell’Isola 16 ed è rientrata così in Italia. L’influencer romana è stata una grande protagonista del reality e ha lasciato a malincuore l’avventura in Honduras. Sulla pagina Instagram di The Pipol, Guendalina ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza. Vediamo cosa ha detto! Ha rivelato che suo fratello Edoardo è per lei il vincitore del reality: Ciao Pipol ascoltatemi bene, il mio vincitore è… Edoardo. Ovviamente mio fratello perché penso abbia regalato all’Isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche. Ne abbiamo create tante anche insieme. Lui è il mio vincitore. La Tavassi ha aggiunto che anche lei sente di aver vinto in ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 giugno 2022)non ha accettato il prolungamento dell’16 ed è rientrata così in Italia. L’influencer romana è stata una grande protagonista del reality e ha lasciato a malincuore l’avventura in Honduras. Sulla pagina Instagram di The Pipol,ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza. Vediamo cosa ha detto! Ha rivelato che suo fratello Edoardo è per lei il vincitore del reality: Ciao Pipol ascoltatemi bene, il mio vincitore è… Edoardo. Ovviamente mio fratello perché penso abbia regalato all’quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche. Ne abbiamo create tante anche insieme. Lui è il mio vincitore. Laha aggiunto che anche lei sente di aver vinto in ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, Guendalina Tavassi svela: “Mi sento la vincitrice morale di questa edizione perché…” L’ex naufraga ha c… - Clalblanca : RT @maryyii__: Piango veramente se mi fermo a pensare che Guendalina lasci perché l’ex violento è uscito di carcere e lei quindi deve torna… - giuliana1655 : RT @justtmat: guendalina neanche in studio per dare una strigliata a edoardo che continuerà a rovinarsi il percorso dietro mercedesz vi pre… - infoitcultura : Isola dei Famosi, perché Guendalina, Alessandro, Blind e Licia non saranno in studio: da non credere - infoitcultura : L’Isola si dimentica di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni? -