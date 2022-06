Inter, da Perisic un ultimo assist? L'addio aiuta in un colpo (Di mercoledì 1 giugno 2022) E se Perisic avesse regalato un ultimo assist all’Inter? Scrive così il Corriere dello Sport, che spiega il dispiacere per aver... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) E seavesse regalato unall’? Scrive così il Corriere dello Sport, che spiega il dispiacere per aver...

Advertising

tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - WhoScored : ?? Ivan Perisic's final 10 appearances for Inter: ? vs Sampdoria ??? vs Cagliari ?? vs Juve (to win Coppa Italia) ?… - InterHubOff : ??| VINCITORE ???? Il miglior giocatore della stagione scelto dalla community Telegram di Inter Hub è…. IVAN PERISIC!… - bracraw : RT @calciomercatoit: ???? Il giornalista Marcello #Chirico ha annunciato: “#Perisic e la #Juve sono sempre più vicini” -