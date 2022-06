Gotze-Milan | contatti in corso | la trattativa può decollare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilè sulle tracce di Mario. L’indiscrezione giunge dalla Germania, secondo la quale i rossoneri starebbero lavorando per portare in Italia il trequartista tedesco del Psv, classe 93, ex Borussia Dortmund e campione del Mondo nel 2014 con la Germania? Perché ilcerca? I rossoneri sono alla ricerca di un trequartista visto la partenza di Kessie e il calo di rendimento offerto da Brahim Diaz in quel ruolo durante tutta la stagione. Ecco perché il profilo del tedesco stuzzica non poco i campioni d’Italia per i quali rappresenta un’ottima soluzione per portare qualità ed esperienza in quella zona del campo senza nemmeno spendere tanto. Il tedesco, infatti, avrebbe nel suo contratto in scadenza nel 2024 una clausola che gli consentirebbe di liberarsi per una cifra non superiore ai 5 milioni ...