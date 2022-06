Giorgia Soleri si racconta | “Giudicata per il mio aborto a 21 anni”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La femminista e influencer presenta la prima raccolta di poesie «La signorina Nessuno» Non chiamatela “fidanzata di”,ha un nome e un cognome e vuole che la sua storia e le sue esperienze vengano prese come esempio. L’influencer e modella, nota anche per la relazione con Damiano dei Maneskin, presenta a Bergamo la prima raccolta di poesie «La signorina Nessuno», edita da Vallardi. A Corriere della Sera ha parlato di tanti temi e appunto delle sue poesie e del perché usasse il nome di Signorina Nessuno. «Nasce come frutto della mia codardia, era il mio alter ego quando non avevo il coraggio di dire con il mio nome le cose che sentivo. Poi è diventata un universo a sé, la chiamo la mia “signorina” perché è come se fosse reale. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio insieme e le devo tanto. Ma, fortunatamente, me ne sono liberata perché ora ...