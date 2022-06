Ex Ilva, le motivazioni del no al dissequestro: “Ancora emissioni pericolose”. E i giudici avvisano: “Piano ambientale può non bastare” (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ex Ilva continua a inquinare, il Piano ambientale non è stato completato e, anche quando i lavori saranno terminati, bisognerà verificare che siano stati sufficienti a limitare le immissioni in atmosfera. Non basterà quindi neanche attenersi a tutte le prescrizioni Aia per riavere indietro gli impianti di Taranto, ma andrà verificato il loro reale impatto. Anche perché, come già dimostra la recente ripartenza dell’Altoforno 4, all’aumentare della produzione sono corrisposti picchi di inquinamento. Sono riassumibili così le motivazioni che hanno portato la Corte d’Assise di Taranto a respingere la richiesta di dissequestro dell’area a caldo presentata dai legali di Ilva in amministrazione straordinaria. Una decisione che ha avuto come prima ripercussione lo slittamento del passaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’excontinua a inquinare, ilnon è stato completato e, anche quando i lavori saranno terminati, bisognerà verificare che siano stati sufficienti a limitare le immissioni in atmosfera. Non basterà quindi neanche attenersi a tutte le prescrizioni Aia per riavere indietro gli impianti di Taranto, ma andrà verificato il loro reale impatto. Anche perché, come già dimostra la recente ripartenza dell’Altoforno 4, all’aumentare della produzione sono corrisposti picchi di inquinamento. Sono riassumibili così leche hanno portato la Corte d’Assise di Taranto a respingere la richiesta didell’area a caldo presentata dai legali diin amministrazione straordinaria. Una decisione che ha avuto come prima ripercussione lo slittamento del passaggio ...

