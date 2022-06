Escluse perché incinte o potenzialmente tali. Perché le donne non fanno più figli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non nascono più bambini. L’allarme sulla denatalità in Italia è ormai una costante, al punto che a pronunciarsi sull’argomento è arrivato addirittura anche Elon Musk. Chissà Perché, viene da chiedersi. Forse Perché chi non riesce ad averli e li vorrebbe trova davanti l’ostacolo di una delle leggi sulla fecondazione assistita più restrittive d’Europa, che Giorgia Meloni e il suo partito vorrebbero rendere ancora più stringente e punitiva. Forse Perché siamo ancora lontani dal garantire l’accesso agli asili nido al 33% dei bambini al di sotto dei 3 anni, un obiettivo prioritario per “rimuovere gli ostacoli alla partecipazione femminile al mercato del lavoro” secondo il Consiglio europeo di Barcellona del 2002. Forse ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non nascono più bambini. L’allarme sulla denatà in Ia è ormai una costante, al punto che a pronunciarsi sull’argomento è arrivato addirittura anche Elon Musk. Chissà, viene da chiedersi. Forsechi non riesce ad averli e li vorrebbe trova davanti l’ostacolo di una delle leggi sulla fecondazione assistita più restrittive d’Europa, che Giorgia Meloni e il suo partito vorrebbero rendere ancora più stringente e punitiva. Forsesiamo ancora lontani dal garantire l’accesso agli asili nido al 33% dei bambini al di sotto dei 3 anni, un obiettivo prioritario per “rimuovere gli ostacoli alla partecipazione femminile al mercato del lavoro” secondo il Consiglio europeo di Barcellona del 2002. Forse ...

