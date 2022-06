E’ morto il piccolo caduto in una vasca di liquami e oli nel ferrarese: le ultime (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l’ha fatta il piccolo, che era stato salvato ieri dalla bis nonna e da un operaio, dopo la caduta in una vasca contenente dei residui di olio. Questa mattina si erano accese le speranze dopo le parole del nonno, che aveva spiegato che il piccolo sembrava avere finalmente i polmoni puliti, dopo l’intervento dei medici. Purtroppo, però, il piccolo è deceduto questa mattina, dopo aver combattuto. Ieri pomeriggio i fatti: il piccolo si trovava in compagnia della sua bis nonna che probabilmente si è distratta per una manciata di secondi, il tempo utile al bambino di 14 mesi di allontanarsi e cadere nella cisterna che conteneva degli oli. La donna si è subito accorta di quanto stava accadendo e non ha esitato a buttarsi nella stessa vasca, nel tentativo di salvare la vita al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l’ha fatta il, che era stato salvato ieri dalla bis nonna e da un operaio, dopo la caduta in unacontenente dei residui di olio. Questa mattina si erano accese le speranze dopo le parole del nonno, che aveva spiegato che ilsembrava avere finalmente i polmoni puliti, dopo l’intervento dei medici. Purtroppo, però, ilè deceduto questa mattina, dopo aver combattuto. Ieri pomeriggio i fatti: ilsi trovava in compagnia della sua bis nonna che probabilmente si è distratta per una manciata di secondi, il tempo utile al bambino di 14 mesi di allontanarsi e cadere nella cisterna che conteneva degli oli. La donna si è subito accorta di quanto stava accadendo e non ha esitato a buttarsi nella stessa, nel tentativo di salvare la vita al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Non ce l'ha fatta il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi ref… - ninda1952 : RT @RaiNews: Il piccolo è deceduto nell'ospedale di Cona, in corso accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell'accaduto. La tragedia è… - infoitinterno : Morto il bimbo caduto in una cisterna nel Ferrarese. Il piccolo è deceduto in ospedale - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Non ce l'ha fatta il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi reflui ne… - gazzettaparma : Il piccolo è deceduto in ospedale -