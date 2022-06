Chiara Ferragni racconta un periodo difficile della sua vita

(Di mercoledì 1 giugno 2022) IldiDi recenteha rilasciato una lunga intervista a Il CorriereSera. Nonostante abbia avuto, e stia avendo ancora oggi, una carriera di grande successo i momenti difficili non sono mancati. Anche a lei, infatti, sono capitate giornate di sconforto in cui si è chiesta se tutto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

loiducciaa : RT @NicoxSick: Pov: sei Fedez quando Chiara Ferragni mette i tacchi - vivodijuvee : RT @NicoxSick: Pov: sei Fedez quando Chiara Ferragni mette i tacchi - H0VRANs93 : RT @NicoxSick: Pov: sei Fedez quando Chiara Ferragni mette i tacchi - SunflowerLou28 : RT @NicoxSick: Pov: sei Fedez quando Chiara Ferragni mette i tacchi - givdley : RT @NicoxSick: Pov: sei Fedez quando Chiara Ferragni mette i tacchi -

Da Charle D'Amelio a, la moda sembra ufficialmente essere lanciata e non vediamo l'ora di vedere gli chignon alti in spiaggia. Vediamo nel dettaglio il tutorial per come fare gli ...Virali sono i design a mattonelle , come quello indossato da, che ha scatenato un boom di ricerche. O le versioni buckhet hat , amate dalle americane Hailey Bieber e Bella Hadid. Si ...Nicolò Santin, è ceo e cofondatore di Gamindo. La startup innovativo nata due anni fa ha lanciato la prima piattaforma dove si può convertire ...Al fianco dei più bei tagli corti e cortissimi visti tra red carpet, eventi e passerelle, sono tornati più entusiasti che mai i capelli dalle lunghezze XL, avvistati in tutte le salse. Tra i più iconi ...