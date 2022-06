Biden fornisce ulteriori sistemi missilistici all’Ucraina | “Vogliamo vedere un’Ucraina democratica | indipendente e sovrana”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli americani fornirannoe munizioni piu avanzate che gli permetteranno di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia, lo annunciaprepara un nuovo pacchetto di aiuti militari da inviareIl presidente americano si riferisce ai lanciatori Himars, che verrebbero forniti a Kiev con munizioni capaci di una gittata massima di 80 km. Lo ha dichiarato il presidente americano Joe. In un lungo editoriale sul New York Times dal titolo “Cosa l’America farà e cosa non farà in Ucraina”, il presidente ricorda tutte le armi che gli Usa hanno inviato a Kiev dall’inizio dell’invasione della Russia il 24 febbraio. Commenta dicendo: “L’obiettivo dell’America è semplice: ...

Advertising

NSantantonio : RT @NSantantonio: @petergomezblog Quel cattivone di #Biden fornisce mezzi di difesa ai guerrafondai ucraini impedendo ai poveri russi il pi… - NSantantonio : @petergomezblog Quel cattivone di #Biden fornisce mezzi di difesa ai guerrafondai ucraini impedendo ai poveri russi… - clapr71 : Biden. Fornisce missikj aucrania o a meglio a zelezsky .. risultato che poi si rivelerà un biberon vs tutti noi. Basta invio armi - SCATTELAN1 : Biden fornisce missili e dice don colpire la Russia. Pensano che la guerra sia un gioco? Giocano con la vita della gente. - magicaGrmente22 : ' 50 anni dopo la fine degli esperimenti di Tuskegee, l'amministrazione Biden ha riportato il razzismo nella medici… -

Invece ieri il presidente Usa Joeha bloccato le forniturte di missili a lungo raggio all'...Continente di fronte al nemico moscovita con un escamotage che accontenta Viktor Orban e...Il partenariato USA - ASEAN conPresidente si concentrerà sui temi della transizione ... Tuttavia l'IPEF nonun canale privilegiato per l'accesso al mercato USA , condizione che potrebbe ...Si tratta di un sistema lanciarazzi multiplo leggero in grado di lanciare simultaneamente più missili a guida di precisione, non abbastanza lontano però da ...Come precauzione gli Stati Uniti hanno voluto che Kiev assicurasse loro che il sistema non sarebbe stato utilizzato per colpire obiettivi sul suolo russo ...