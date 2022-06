Bianchi: “La scuola è il centro della comunità e quindi deve essere aperta. La fruizione di questi luoghi deve andare oltre l’orario scolastico” (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Questo deve essere anche occasione per ripensare i nostri territori, le nuove scuole che andiamo a fare non sono quelle di un tempo. Abbiamo fatto un bando per 200 scuole nuove con i migliori architetti italiani, tra i quali Renzo Piano, che ci hanno ricordato una cosa fondamentale che la scuola è il centro di una comunità e quindi deve essere aperta, la fruizione di questi luoghi deve andare al di là dell'orario scolastico" tra palestre e biblioteche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Questoanche occasione per ripensare i nostri territori, le nuove scuole che andiamo a fare non sono quelle di un tempo. Abbiamo fatto un bando per 200 scuole nuove con i migliori architetti italiani, tra i quali Renzo Piano, che ci hanno ricordato una cosa fondamentale che laè ildi una, ladial di là dell'orario" tra palestre e biblioteche. L'articolo .

