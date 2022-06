Avvistamenti UFO: dal 1952 il questionario per i cittadini (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dagli Avvistamenti di Roswell, New Mexico, nel 1947 questo tipo di eventi non si è mai fermato. Nel 1952 c’era addirittura un questionario per chi riteneva di aver visto un Ufo. Come funzionava il questionario per gli Avvistamenti? Il termine UFO (Unknow Flying Object) è diventato sinonimo di Avvistamenti alieni solo negli anni 50, per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) Daglidi Roswell, New Mexico, nel 1947 questo tipo di eventi non si è mai fermato. Nelc’era addirittura unper chi riteneva di aver visto un Ufo. Come funzionava ilper gli? Il termine UFO (Unknow Flying Object) è diventato sinonimo dialieni solo negli anni 50, per

Advertising

Comemigirano : Qui non siamo più agli avvistamenti... ma alla Teologia applicata agli UFO... per spiegare come mai non li vedia… - futuroprossimo : Gli Stati Uniti prendono il fenomeno #UAP sempre più sul serio, temendo 'salti tecnologici' di altre nazioni: l'ult… - ValeriaFedele2 : Il database italiano di avvistamenti ufo è uno dei più ricchi. 13.000 casi in 70 anni. Episodio di Unidentified ch… - SAntiogu : PIER GIORGIO CARIA parte 2 - Sardegna, avvistamenti UFO, Eugenio Siragus... - smanetta : UFO Hunt | scopri tutti gli avvistamenti #UFO negli Stati Uniti -