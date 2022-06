Alberto Matano è fidanzato: tutto sulla vita privata del conduttore (Di mercoledì 1 giugno 2022) E' un momento d'oro per Alberto Matano, sia dal punto di vista professionale che sul versante privato. Il successo televisivo alla vita in diretta va di pari passo con l'amore, che prosegue a gonfie vele. Tra le notizie delle... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) E' un momento d'oro per, sia dal punto di vista professionale che sul versante privato. Il successo televisivo allain diretta va di pari passo con l'amore, che prosegue a gonfie vele. Tra le notizie delle...

Advertising

DonnaGlamour : Alberto Matano si sposa a luglio: ad officiare ci sarà Mara Venier - ParliamoDiNews : Alberto Matano elegantissimo alla comunione del suo figlioccio: la foto è boom di like - - infoitcultura : Alberto Matano sostituito proprio da loro: il conduttore non ci sta - infoitcultura : Alberto Matano lo ammette in diretta: 'È la prima volta!'. Imbarazzo palpabile in studio - infoitcultura : Alberto Matano, il bacio sfiorato con la famosissima showgirl: la conoscete tutti, spunta la verità -