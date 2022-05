Ultime Notizie – 2 giugno, Roma omaggia le donne cadute nel ’43 (Di martedì 31 maggio 2022) Il ruolo delle donne nel percorso che ha portato alla affermazione della democrazia in Italia sarà il tema centrale dell’evento organizzato a Roma sotto la regia dell’architetto Cesare Esposito per celebrare la festa della Repubblica. Due luoghi, l’ex Mattatoio di Testaccio, ora Città dell’Altra Economia, e Porta San Paolo, uniti da un corteo di fiaccole che si concluderà con l’omaggio “nel segno della pace” alla lapide dedicata alle donne cadute nel ’43 per difendere la città. La serata avrà inizio alle 18.00 all’ex Mattatoio, dove sarà rappresentata l’opera teatrale di Dario Fo e Franca Rame “Lu santo jullare Francesco”, per la regia dell’architetto Esposito, con l’attore Mario Pirovano, e i poeti Concezio Salvi e Maurizio Pochesci, Alle 20, poi, una fiaccolata partirà dalla Città dell’altra economia, attraverserà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Il ruolo dellenel percorso che ha portato alla affermazione della democrazia in Italia sarà il tema centrale dell’evento organizzato asotto la regia dell’architetto Cesare Esposito per celebrare la festa della Repubblica. Due luoghi, l’ex Mattatoio di Testaccio, ora Città dell’Altra Economia, e Porta San Paolo, uniti da un corteo di fiaccole che si concluderà con l’omaggio “nel segno della pace” alla lapide dedicata allenel ’43 per difendere la città. La serata avrà inizio alle 18.00 all’ex Mattatoio, dove sarà rappresentata l’opera teatrale di Dario Fo e Franca Rame “Lu santo jullare Francesco”, per la regia dell’architetto Esposito, con l’attore Mario Pirovano, e i poeti Concezio Salvi e Maurizio Pochesci, Alle 20, poi, una fiaccolata partirà dalla Città dell’altra economia, attraverserà ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - VesuvioLive : Travolta dalla moto, il marito di Veronica: “Lei era a terra, io piangevo e in 20 mi minacciavano” - SIMIT01818554 : Gli oltre 200 casi di #vaiolodellescimmie rilevati nelle ultime settimane, in azioni in cui il #virus non circola a… - xiana44698880 : Ultime notizie sui vaccini... - xiana44698880 : RT @OrtigiaP: Ucraina, l'ordine di Putin: prendere il Donbass entro 1 luglio. Stretta finale su Lugansk e Donetsk Secondo Channel 24, citan… -