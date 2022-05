Ucraina: tre persone morte in attacco aereo a Slovyansk (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Gli occupanti russi hanno lanciato un attacco aereo su Slovyansk, uccidendo tre persone e ferendone sei". Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale Vadym Lyakh, aggiungendo che "nel raid, lanciato nella notte, sono stati danneggiati una scuola e diversi edifici". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Gli occupanti russi hanno lanciato unsu, uccidendo tree ferendone sei". Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale Vadym Lyakh, aggiungendo che "nel raid, lanciato nella notte, sono stati danneggiati una scuola e diversi edifici".

