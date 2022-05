Ucraina, Lavrov: “Via libera al passaggio delle navi col grano se Kiev sminerà i porti” (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che “i militari russi garantiranno il passaggio senza ostacoli delle navi con grano dai porti ucraini al mar Mediterraneo se l’Ucraina risolverà il problema dello sminamento delle sue acque costiere”. La Russia ha già fatto tutto il possibile per risolvere la questione della sicurezza alimentare, secondo il ministro. “Mentre i Paesi occidentali che hanno creato diversi problemi con la chiusura dei loro porti alle navi russe, con l’interruzione delle catene logistiche e finanziarie, dovrebbero chiaramente riflettere su ciò che è più importante per loro, se mettersi in mostra sul problema della sicurezza alimentare o risolvere il problema con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergeiha affermato che “i militari russi garantiranno ilsenza ostacolicondaiucraini al mar Mediterraneo se l’risolverà il problema dello sminamentosue acque costiere”. La Russia ha già fatto tutto il possibile per risolvere la questione della sicurezza alimentare, secondo il ministro. “Mentre i Paesi occidentali che hanno creato diversi problemi con la chiusura dei loroallerusse, con l’interruzionecatene logistiche e finanziarie, dovrebbero chiaramente riflettere su ciò che è più importante per loro, se mettersi in mostra sul problema della sicurezza alimentare o risolvere il problema con ...

