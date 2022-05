Pubblicità

Martinaè l'italiana a raggiungere la semifinale di uno Slam in singolare maschile nella storia del tennis. La prima fu Maud Levi Rosenbaum Blumenthal agli US National Championships del 1930: ...in semifinale a Parigi: le statistiche Martina è l'italiana a qualificarsi per una semifinale Slam , la quinta dell'era Open. Prima di lei vi erano riuscite Maud Levi, Annalisa ... Trevisan ottava italiana in semifinale Slam: tutti i precedenti Martina Trevisan è l'ottava italiana a raggiungere la semifinale di uno Slam in singolare maschile nella storia del tennis. La prima fu Maud ...Un sogno che non finisce mai. Martina Trevisan si è imposta con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 contro la canadese Leylah Fernandez e per la prima volta in carriera ha raggiunto la semifinale di uno Slam.