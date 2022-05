TgLa7d del 31 maggio 2022

(Di martedì 31 maggio 2022) Al vertice Ue accordo sull'embargo a petrolio russo Severodonetsk come Mariupol: 12mila civili intrappolati Ex - Ilva: sì a proroga di 2 anni a Mittal. Poi torna lo Stato Canada: Trudeau annuncia ...

Ucraina, giornalista francese ucciso da una granata Oggi Consiglio Europeo, ad un passo dall'embargo al petrolio russo Scuola, sciopero nazionale: le ragioni della protesta Napoli, due sorelle ... TgLa7d del 29 maggio 2022 Uscita dei soldati dall'acciaieria di Azovstal. Finito dunque l'assedio, Mariupol è ora una città conquistata dai russi. Ma nonostante la resa, non si parla di tregua tra Kiev e Mosca. Non c'è alcuna ...