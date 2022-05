Sonno: dipende da questo fattore che non immagini (Di martedì 31 maggio 2022) Spesso non si riesce a dormire bene, la perdita del Sonno è associata all’aumento delle temperature, quindi una stretta relazione tra cambiamento climatico e il nostro Sonno. Purtroppo gli effetti dei cambiamenti climatici stanno incidendo molto negativamente sulla vita di tutti con delle conseguenze sulla nostra vita, la nostra salute sia fisica e mentale. La qualita? del Sonno(pixabay.com) Una ricerca ha stabilito che c’è una stretta correlazione tra l’aumento delle temperature e la qualità del Sonno. Più le temperature aumentano è peggiore sarà la qualità del nostro Sonno. Con il caldo e l’afa persistenti, si dorme poco e male. Cosa ha stabilito la ricerca in merito Il Sonno è fondamentale per la nostra salute, infatti la privazione del ... Leggi su formatonews (Di martedì 31 maggio 2022) Spesso non si riesce a dormire bene, la perdita delè associata all’aumento delle temperature, quindi una stretta relazione tra cambiamento climatico e il nostro. Purtroppo gli effetti dei cambiamenti climatici stanno incidendo molto negativamente sulla vita di tutti con delle conseguenze sulla nostra vita, la nostra salute sia fisica e mentale. La qualita? del(pixabay.com) Una ricerca ha stabilito che c’è una stretta correlazione tra l’aumento delle temperature e la qualità del. Più le temperature aumentano è peggiore sarà la qualità del nostro. Con il caldo e l’afa persistenti, si dorme poco e male. Cosa ha stabilito la ricerca in merito Ilè fondamentale per la nostra salute, infatti la privazione del ...

Pubblicità

Nazareno1981 : @Rosa_Teta_ Dipende che disturbo del sonno hai, ma ci sono degli ottimi farmaci - GOLDENSE0K : @jjkookmoon @kittyylisa Non lo so dipende de ho sonno o menoo - nonhofantasia32 : @Silvs__ Dipende se è qualcosa di stimolante o meno, tipo i giochi si mi svegliano invece lettura e visione di seri… - FrancescoPens10 : @gioiesinii Dipende non sei abituato a dormire poco è meglio svegliarsi presto perché se stai morendo di sonno non… -