Selvaggia Lucarelli il dolore per la morte del suo cane Godzilla sei stato l’eroe del mio bambino (Di martedì 31 maggio 2022) Sui social Selvaggia Lucarelli dedica un post struggente per la morte del suo cane Godzilla. «Meritavi una vita più lunga, meritavi una vita più facile, ma ti giuro piccoletto, ci siamo impegnati perché potesse essere davvero vita fino all’ultimo. Sarai sempre il nostro cane, non ti dimenticheremo mai». È morto Godzilla, il cane di Selvaggia Leggi su gossivip.myblog (Di martedì 31 maggio 2022) Sui socialdedica un post struggente per ladel suo. «Meritavi una vita più lunga, meritavi una vita più facile, ma ti giuro piccoletto, ci siamo impegnati perché potesse essere davvero vita fino all’ultimo. Sarai sempre il nostro, non ti dimenticheremo mai». È morto, ildi

Pubblicità

stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - stanzaselvaggia : @bravimabasta Lui è in carcere da 12 gironi, in cella con un detenuto che ha commesso un duplice omicidio. Difficil… - andreastoolbox : #Selvaggia Lucarelli, è morto il suo cane Godzilla: «Sei stato l'eroe del mio Leon». Il toccante addio - redazionerumors : Selvaggia Lucarelli saluta il suo Godzilla: il post d’addio è dolcissimo Leggi l'articolo completo su… - staplica : È Selvaggia Lucarelli. È uscito a Selvaggia ?? -