Sanzioni dureranno molto a lungo | la minaccia di Draghi a Putin

Pubblicità

Civetta46262114 : RT @La7tv: #tagada Draghi: 'Alcuni dicono che la carestia dipenda dalle sanzioni. Ma le sanzioni dipendono dalla guerra e dureranno a lungo… - infoitinterno : Ucraina, Draghi: le sanzioni a Russia dureranno molto a lungo - GiorgioSnaider8 : @LaStampa Draghi il Grande. Le sanzioni avranno effetto dall'estate. Dureranno per sempre. La pace la decide l'Ucra… - MichelaRoi : RT @La7tv: #tagada Draghi: 'Alcuni dicono che la carestia dipenda dalle sanzioni. Ma le sanzioni dipendono dalla guerra e dureranno a lungo… - serenel14278447 : Draghi: «Le sanzioni contro Mosca dureranno a lungo, il massimo impatto da quest’estate in poi». Corriere della sera -

Lemolto, molto a lungo", ha aggiunto il premier, che ha sottolineato la necessità di fondi europei per fare fronti agli investimenti richiesti" per la transizione digitale e verde."Non illudiamoci, questemolto, molto, molto a lungo, quindi per forza di cose le linee commerciali verranno cambiate probabilmente per moltissimi anni, se non per sempre". Lo ha detto il presidente del ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles al termine della due giorni di Consiglio straordinario Ue. 'Tutto questo sforzo di riaggiustamento, di reindirizza ...Le sanzioni alla Russia dureranno molto a lungo e i massimi effetti si vedranno questa estate: si è espresso così Mario Draghi a Bruxelles dove si è parlato delle tematiche riguardanti anche gas e gra ...