Salvini a Mosca | in campo il Copasir Draghi cauto per difendere il governo

(Di martedì 31 maggio 2022) Riflettori sul ruolo di Antonio Capuano, il consulente diplomatico del segretario leghista. Il fastidio del Vaticano per essere stato chiamato in causa

Capuano, nuovo consigliere di Matteo, ha lavorato all'organizzazione del viaggio adel leader leghista. L'idea di- poi congelata - di volare aper intavolare una ...... dall'altro c'è un lavorio costante e opaco diche molti, nel governo e in parlamento, considerano rispondente più alle esigenze diche a quella di Roma, Bruxelles o Washington. Domani, ...Lo fa sapere il presidente del Copasir, Adolfo Urso. Capuano, consigliere di Matteo Salvini, ha lavorato all'organizzazione del viaggio a Mosca del leader leghista. Il Copasir si riunirà anche domani ...Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Salvini a Mosca “Non so come mai gli sia venuta in mente questa idea, ha confuso i piani: coi governi parlano i governi. Questa gli è uscita un pochettino fuori dal vaso, ...