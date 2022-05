Roma, per l’attacco piace il giovanissimo Farias (Di martedì 31 maggio 2022) La Roma studia il colpo per il futuro dal sud America: piace il classe 2002 Farias del Colon su cui c’è anche il Porto La Roma valuta il mercato e pensa a qualche prospetto per il futuro. Alla dirigenza giallorossa piace il giovanissimo Farias del Colon. L’argentino che si è messo in mostra nell’ultima Coppa Libertadores, piace tanto alla Roma ma deve fare attenzione alla concorrenza del Porto. La valutazione del trequartista è di 7-8 milioni come riportato dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Lastudia il colpo per il futuro dal sud America:il classe 2002del Colon su cui c’è anche il Porto Lavaluta il mercato e pensa a qualche prospetto per il futuro. Alla dirigenza giallorossaildel Colon. L’argentino che si è messo in mostra nell’ultima Coppa Libertadores,tanto allama deve fare attenzione alla concorrenza del Porto. La valutazione del trequartista è di 7-8 milioni come riportato dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Giorgiolaporta : A #Roma ci sono oltre 18mila #senzatetto. Ovviamente a chi darà i soldi il #PD per trovare una casa? Ai #Rom. Possi… - fattoquotidiano : Ancora guai per Paolo Aielli, il city manager del Comune di Roma e prima nomina di Roberto Gualtieri appena eletto… - GassmanGassmann : Vi aspetto domani a Roma al FORUM PER IL FUTURO Forum Austriaco di cultura, Viale Bruno Buozzi ,113. prenotazione.f… - Agenparl : Roma Capitale: Calabria (FI), emendamenti per piena attuazione riforma) - - sempregilda : RT @RetePaceDisarmo: Appuntamento a Roma al cippo Matteotti (Lungotevere Arnaldo da Brescia) per Giovedì #2Giugno alle ore 18:00 Invitiamo… -