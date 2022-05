Mancini: «Domani si chiude un ciclo. Sui giovani non posso decidere io» (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole di Roberto Mancini in vista della Finalissima contro l’Argentina. Le dichiarazioni del CT degli azzurri Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa in vista della Finalissima contro l’Argentina in programma Domani a Wembley. Di seguito le sue parole: «É un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a festeggiare e per questo motivo c’è anche un po’ di emozione. I ricordi però non mitigano il magone. É bello giocare questa partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà il tributo anche a tanti giocatori. Sarà sicuramente una bella partita e una grande emozioni» ASSENZE – «ci mancano diversi giocatori. Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo meritavano. Ci aspetta una bella partita. Ci dispiace non avere Chiesa, Immobile, Berardi e Verratti. Ma chi andrà in campo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole di Robertoin vista della Finalissima contro l’Argentina. Le dichiarazioni del CT degli azzurri Robertoè intervenuto in conferenza stampa in vista della Finalissima contro l’Argentina in programmaa Wembley. Di seguito le sue parole: «É un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a festeggiare e per questo motivo c’è anche un po’ di emozione. I ricordi però non mitigano il magone. É bello giocare questa partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà il tributo anche a tanti giocatori. Sarà sicuramente una bella partita e una grande emozioni» ASSENZE – «ci mancano diversi giocatori. Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo meritavano. Ci aspetta una bella partita. Ci dispiace non avere Chiesa, Immobile, Berardi e Verratti. Ma chi andrà in campo ...

