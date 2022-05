**Lega: Salvini, 'grande squadra, noioso e inutile tentativo di alimentare liti'** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "La Lega è una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo, per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile". Lo scrive Matteo Salvini in un messaggio inviato nelle chat del partito. "In una grande squadra ci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti: i più immediati e urgenti fermare la guerra e le armi, superare l'indegna censura mediatica che nasconde i referendum sulla giustizia del 12 giugno, eleggere tanti nuovi sindaci oltre agli 800 già al lavoro, difendere lavoro, casa e risparmi degli italiani. Polemiche e pettegolezzi li lasciamo volentieri ad altri, noi preferiamo impegno e lavoro", ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "La Lega è una, che ha vinto e vincerà ancora a lungo, per questo ildigi e divisioni si ripete sempre uguale,". Lo scrive Matteoin un messaggio inviato nelle chat del partito. "In unaci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti: i più immediati e urgenti fermare la guerra e le armi, superare l'indegna censura mediatica che nasconde i referendum sulla giustizia del 12 giugno, eleggere tanti nuovi sindaci oltre agli 800 già al lavoro, difendere lavoro, casa e risparmi degli italiani. Polemiche e pettegolezzi li lasciamo volentieri ad altri, noi preferiamo impegno e lavoro", ...

