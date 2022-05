Il miracolo Monza spiegato da Stroppa (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - "La partita era cominciata ma non ce ne siamo accorti, sembrava inverosimile", poi è arrivata "la reazione caratteriale dei ragazzi" ed "ero molto fiducioso" anche dopo il 3-2 del Pisa. Fino ai supplementari, "straordinari per la condizione fisica e la capacità di tenere il campo". Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, rivive con AGI la partita decisiva all'Arena Garibaldi che ha regalato al club brianzolo la prima storica promozione in Serie A. La ciliegina sulla torta di una stagione "partita in salita" ma che è stata "un crescendo" con "un girone di ritorno straordinario", osserva. A 110 anni dalla sua nascita, il Monza è entrato nell'elite del calcio italiano grazie alla spettacolare finale di playoff all'Arena Garibaldi di Pisa, vinta 4-3 dopo i tempi supplementari. Il 54enne tecnico lombardo descrive le emozioni di ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - "La partita era cominciata ma non ce ne siamo accorti, sembrava inverosimile", poi è arrivata "la reazione caratteriale dei ragazzi" ed "ero molto fiducioso" anche dopo il 3-2 del Pisa. Fino ai supplementari, "straordinari per la condizione fisica e la capacità di tenere il campo". Giovanni, allenatore del, rivive con AGI la partita decisiva all'Arena Garibaldi che ha regalato al club brianzolo la prima storica promozione in Serie A. La ciliegina sulla torta di una stagione "partita in salita" ma che è stata "un crescendo" con "un girone di ritorno straordinario", osserva. A 110 anni dalla sua nascita, ilè entrato nell'elite del calcio italiano grazie alla spettacolare finale di playoff all'Arena Garibaldi di Pisa, vinta 4-3 dopo i tempi supplementari. Il 54enne tecnico lombardo descrive le emozioni di ...

Pubblicità

Palledicuoio : RT @85AleFrau: Il miracolo #Monza spiegato da #Stroppa - Intervista all'AGI da leggere - YBah96 : RT @luckiestloser: Il Monza definito come un miracolo soffoco. Budget triplo della somma delle altre squadre, rosso più grosso del Milan a… - JoeCipolla_spb : RT @luckiestloser: Il Monza definito come un miracolo soffoco. Budget triplo della somma delle altre squadre, rosso più grosso del Milan a… - CorkScrew12 : RT @luckiestloser: Il Monza definito come un miracolo soffoco. Budget triplo della somma delle altre squadre, rosso più grosso del Milan a… - luckiestloser : Il Monza definito come un miracolo soffoco. Budget triplo della somma delle altre squadre, rosso più grosso del Mil… -