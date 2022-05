Hacker russi contro il team dell’Agenzia cyber. Ecco cosa sappiamo (Di martedì 31 maggio 2022) Il collettivo di Hacker russi Killnet ha colpito lo Csirt, il team di risposta dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha diffuso un’analisi preliminare dell’attacco DDoS. Sotto questo acronimo si indicano le offensive per inondare i siti fino a renderli irraggiungibili. “Gli attacchi sono stati mitigati dai sistemi Anti-DDoS a protezione del portale, senza intaccare la disponibilità del sito web per gli utenti leciti”, spiega l’Agenzia. A seguito dell’evoluzione delle analisi in corso verranno comunicati eventuali ulteriori dettagli non appena disponibili, conclude raccomandando l’azione di alcune misure disponibili qui. Nelle ore precedenti, Killnet aveva pubblicato su Telegram alcuni messaggio con tono ironico e in italiano: “CSIRT Italiano, sono eccellenti gli specialisti che lavorano in ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) Il collettivo diKillnet ha colpito lo Csirt, ildi rispostaper lasicurezza nazionale, che ha diffuso un’analisi preliminare dell’attacco DDoS. Sotto questo acronimo si indicano le offensive per inondare i siti fino a renderli irraggiungibili. “Gli attacchi sono stati mitigati dai sistemi Anti-DDoS a protezione del portale, senza intaccare la disponibilità del sito web per gli utenti leciti”, spiega l’Agenzia. A seguito dell’evoluzione delle analisi in corso verranno comunicati eventuali ulteriori dettagli non appena disponibili, conclude raccomandando l’azione di alcune misure disponibili qui. Nelle ore precedenti, Killnet aveva pubblicato su Telegram alcuni messaggio con tono ironico e in italiano: “CSIRT Italiano, sono eccellenti gli specialisti che lavorano in ...

