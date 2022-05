Flavio Briatore e Gregoraci, dopo anni la verità: perché si sono lasciati (Di martedì 31 maggio 2022) Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono senza dubbio tra le coppie più chiacchierate degli ultimi anni. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore, finita spesso sotto i riflettori, un figlio, salvo poi lasciarsi prematuramente. E dopo tanti anni dalla fine della loro storia, pare che la showgirl abbia rivelato uno dei motivi che li … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 31 maggio 2022) Elisabettasenza dubbio tra le coppie più chiacchierate degli ultimi. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore, finita spesso sotto i riflettori, un figlio, salvo poi lasciarsi prematuramente. Etantidalla fine della loro storia, pare che la showgirl abbia rivelato uno dei motivi che li … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Flavio Briatore con tutte le sue ex: in posa con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell #FlavioBriatore… - Bizzaalex : RT @MediasetTgcom24: Flavio Briatore con tutte le sue ex: in posa con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell #FlavioBriatore ht… - Claplaz : Oggi in pausa pranzo io e tre amici ci siamo concessi una pizza al Crazy Pizza, il nuovo locale di Flavio Briatore,… - radiosintony : Flavio Briatore posa con tutte le sue ex: Heidi, Naomi ed Elisabetta #FlavioBriatore - PaolinoFabrizi1 : RT @MediasetTgcom24: Flavio Briatore con tutte le sue ex: in posa con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell #FlavioBriatore ht… -