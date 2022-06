Ex - Ilva, altri due anni per Arcelor - Mittal e la maggioranza Invitalia. Preoccupati i sindacati (Di martedì 31 maggio 2022) L'aumento della partecipazione pubblica dall'attuale 38% al 60% con il versamento di 680 milioni di euro per acquistare gli asset oggi in affitto, che scadeva oggi, è rimandato al 2024 Leggi su tg.la7 (Di martedì 31 maggio 2022) L'aumento della partecipazione pubblica dall'attuale 38% al 60% con il versamento di 680 milioni di euro per acquistare gli asset oggi in affitto, che scadeva oggi, è rimandato al 2024

Advertising

BonoraGabriella : RT @francofontana43: Ex Ilva. Perdono i lavoratori e vince Morselli: altri due anni di proroga @MassimoFranchi, @ilmanifesto - TeneraValse : RT @francofontana43: Ex Ilva. Perdono i lavoratori e vince Morselli: altri due anni di proroga @MassimoFranchi, @ilmanifesto - bob_zio : @la_stabe Io non parlo della mia busta paga mai fatto è mai lo farò e non guardo cosa meritano gli altri io come mi… - MassimoFranchi : RT @francofontana43: Ex Ilva. Perdono i lavoratori e vince Morselli: altri due anni di proroga @MassimoFranchi, @ilmanifesto - tinas48 : RT @francofontana43: Ex Ilva. Perdono i lavoratori e vince Morselli: altri due anni di proroga @MassimoFranchi, @ilmanifesto -