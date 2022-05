Draghi: accordo su embrago è un successo,Italia non è penalizzata (Di martedì 31 maggio 2022) "L'accordo è stato un successo, immaginare di essere uniti su un embargo del 90% del pertolio russo qualche giorno fa non sarebbe stato credibile", "l'Italia non esce penalizzata anche per noi obbligo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) "L'è stato un, immaginare di essere uniti su un embargo del 90% del pertolio russo qualche giorno fa non sarebbe stato credibile", "l'non esceanche per noi obbligo ...

