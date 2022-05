Doppio cognome ai figli | ecco come evitare il problema del ' meccanismo moltiplicatore'

Pubblicità

elenabonetti : La sentenza della Consulta sul doppio cognome depositata oggi indica con chiarezza la strada. Ora tocca al Parlamento. Andiamo avanti! - chimera4180 : @ale_moretti @eurodeputatipd @pdnetwork Questi sono i vostri problemi, queste le vostre battaglie. Siete lontani da… - CardelliAc : RT @elenabonetti: La sentenza della Consulta sul doppio cognome depositata oggi indica con chiarezza la strada. Ora tocca al Parlamento. An… - DarioPanzac89 : RT @elenabonetti: La sentenza della Consulta sul doppio cognome depositata oggi indica con chiarezza la strada. Ora tocca al Parlamento. An… - SanMasso2 : RT @piadibenedetto: @serracchiani Certo con tutti i problemi che ci sono, carovita, disoccupazione, inflazione alle stelle questo del doppi… -

Per questo bisogna accelerare sul, con un 'impellente' intervento da parte del legislatore per impedire un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni. A ...Sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul. Gli effetti della sentenza investiranno tutti i nuovi nati ai quali non è stato ancora attribuito il. Sul delicato argomento è intervenuta la Consulta, che chiede un "...Roma, 31 mag. (askanews) - "Le motivazioni della Corte Costituzionale spiegano con estrema chiarezza perché è necessario che il Parlamento approvi una legge sul cognome materno. Sul tema ci sono ...Sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome. Gli effetti della sentenza investiranno tutti i nuovi nati ai quali non è stato ancora ...