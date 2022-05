Dembelé tra Barcellona e Psg: la verità sul suo futuro (Di martedì 31 maggio 2022) Ousmane Dembelé, in scadenza con il Barcellona a giugno, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Secondo Sport, il francese... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Ousmane, in scadenza con ila giugno, non ha ancora deciso quale sarà il suo. Secondo Sport, il francese...

Pubblicità

iamfakeC : @Dedalus_13 hanno bruciato troppi soldi tra continuo dembele e altri che non ricordo più per poi vendere a pochissimo - tuttoatalanta : Da Pogba a Isco, Dybala e Dembelé: i 20 big che tra un mese saranno svincolati - sportli26181512 : Liverpool, l'occasione a parametro zero: contatti avviati: Il Liverpool sta provando a inserirsi tra Ousmane Dembel… - Francescovic17 : RT @JCTweet_: @Francescovic17 Non lo so e me lo chiedo anche io, ma se anche fosse, vedo gli altri prendere Mazraoui o Dembelè e noi Di Mar… - JCTweet_ : @Francescovic17 Non lo so e me lo chiedo anche io, ma se anche fosse, vedo gli altri prendere Mazraoui o Dembelè e… -

Liverpool, l'occasione a parametro zero: contatti avviati Commenta per primo Il Liverpool sta provando a inserirsi tra Ousmane Dembelé e il Barcellona. Lo racconta il quotidiano Sport, secondo il quale i Reds hanno già contattato l'entourage del giocatore in scadenza col Barca. tra i club interessati all'... Calciomercato Juventus, se lo prende il Liverpool: contratto fino al 2026 La stessa società bianconera l'aveva valutato tra le possibili alternative e, adesso, la soluzione però sembra proiettare altrove: dalle parti di Liverpool. Commenta per primo Il Liverpool sta provando a inserirsiOusmanee il Barcellona. Lo racconta il quotidiano Sport, secondo il quale i Reds hanno già contattato l'entourage del giocatore in scadenza col Barca.i club interessati all'...La stessa società bianconera l'aveva valutatole possibili alternative e, adesso, la soluzione però sembra proiettare altrove: dalle parti di Liverpool.