Dal partito unico dell'Europa un piano di menzogne contro i balneari (Di martedì 31 maggio 2022) Il partito unico dell'euro e dell'Europa, quello che va dalla Lega al Movimento passando ovviamente per il Pd, Forza Italia, Speranza, Renzi e compagnia varia, è riuscito nell'intento di mandare gambe all'aria il comparto della balneazione in nome della Concorrenza. Una specie di giochi senza frontiere organizzato da Draghi ai danni dei nostri piccoli imprenditori balneari, mandati sott'acqua per favorire attraverso gare europee multinazionali, grossi gruppi, grossi alberghi e magari qualche bel fondo speculativo. Mandati gambe all'aria su menzogne («Pagano solo le concessioni», non è vero visto che pagano tutte le tasse delle piccole imprenditori) e su incertezze normative come dimostra che il Tar Puglia, sede di ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Il'euro e, quello che va dalla Lega al Movimento passando ovviamente per il Pd, Forza Italia, Speranza, Renzi e compagnia varia, è riuscito nell'intento di mandare gambe all'aria il compartoa balneazione in nomea Concorrenza. Una specie di giochi senza frontiere organizzato da Draghi ai danni dei nostri piccoli imprenditori, mandati sott'acqua per favorire attraverso gare europee multinazionali, grossi gruppi, grossi alberghi e magari qualche bel fondo speculativo. Mandati gambe all'aria su(«Pagano solo le concessioni», non è vero visto che pagano tutte le tassee piccole imprenditori) e su incertezze normative come dimostra che il Tar Puglia, sede di ...

