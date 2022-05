Corriere Dello Sport: “Il Napoli sa che per rinnovare Koulibaly non può tagliare l’ingaggio. Il problema di De Laurentiis…” (Di martedì 31 maggio 2022) Il giornalista del Corriere Dello Sport, Antonio Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco un estratto. CdS: “Il Napoli sa che per rinnovare Koulibaly non può tagliare l’ingaggio” “Secondo me le dichiarazioni di ieri sono una semplice provocazione alla De Laurentiis. È una situazione simile a quella di qualche anno fa con Mertens e Callejon. Le valutazioni le devono fare tutti, sia la società che i calciatori. Koulibaly può decidere di andare a scadenza, di restare o di salutare subito. Il Napoli sa che per rinnovare Koulibaly non può tagliare l’ingaggio”. Cds: “Il problema di De Laurentiis è il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 31 maggio 2022) Il giornalista del, Antonio Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco un estratto. CdS: “Ilsa che pernon può” “Secondo me le dichiarazioni di ieri sono una semplice provocazione alla De Laurentiis. È una situazione simile a quella di qualche anno fa con Mertens e Callejon. Le valutazioni le devono fare tutti, sia la società che i calciatori.può decidere di andare a scadenza, di restare o di salutare subito. Ilsa che pernon può”. Cds: “Ildi De Laurentiis è il ...

